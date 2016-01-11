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    Ташуев: «Кубань» усилят известные в Европе футболисты»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев уверен, что команда вскоре усилится.

    «Пока у нас никто не ушел, все игроки находятся на контракте. По мере поступления информации будем ее озвучивать. Есть те, кто задержался с приездом на сбор, и к этим случаям мы будем относиться очень строго. Очень много с нами работает и молодежи – девять человек. Сюда я отношу и тех, кто уже выходил на поле в основе: Якубу, Каретника и других девятнадцати- двадцатилетних ребят, которые поедут с нами на сборы. Усиление у нас будет: есть фамилии, достаточно известные в Европе. Переговоры идут. Надеюсь, все разрешится благополучно», - сказал Ташуев.

    Источник: ФК «Кубань»

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    11.01.2016 08:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 января 2016, 17:33

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