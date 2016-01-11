Ташуев: «Кубань» усилят известные в Европе футболисты»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев уверен, что команда вскоре усилится.

«Пока у нас никто не ушел, все игроки находятся на контракте. По мере поступления информации будем ее озвучивать. Есть те, кто задержался с приездом на сбор, и к этим случаям мы будем относиться очень строго. Очень много с нами работает и молодежи – девять человек. Сюда я отношу и тех, кто уже выходил на поле в основе: Якубу, Каретника и других девятнадцати- двадцатилетних ребят, которые поедут с нами на сборы. Усиление у нас будет: есть фамилии, достаточно известные в Европе. Переговоры идут. Надеюсь, все разрешится благополучно», - сказал Ташуев.