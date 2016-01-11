Бэйл сожалеет об уходе Бенитеса

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что жалеет об уходе Рафаэля Бенитеса с поста наставника команды. Напомним, испанца на должности главного тренера «королевского клуба» на прошлой неделе сменил Зинедин Зидан.

«У меня с Рафой были очень хорошие взаимоотношения, для меня его отставка стала большим разочарованием. Подобные вещи случаются в футболе и мы, как профессионалы, должны принимать это как есть, и идти дальше», - сказал валлиец.