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    Бэйл сожалеет об уходе Бенитеса

    Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что жалеет об уходе Рафаэля Бенитеса с поста наставника команды. Напомним, испанца на должности главного тренера «королевского клуба» на прошлой неделе сменил Зинедин Зидан.

    «У меня с Рафой были очень хорошие взаимоотношения, для меня его отставка стала большим разочарованием. Подобные вещи случаются в футболе и мы, как профессионалы, должны принимать это как есть, и идти дальше», - сказал валлиец.

    Источник: Goal.com

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    11.01.2016 01:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24995

      bset 13 января 2016, 21:39

      Конечно, разговоры о новом лидере пошли. Но до Роналду еще далеко тебе.

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