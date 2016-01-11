«Ньюкасл» все еще заинтересован в Бераино

Нападающий «Вест Бромвича» Саидо Бераино, вероятнее всего, покинет свою команду в зимнее трансферное окно. Сообщается, что желание сменить клуб исходит от самого игрока.

Одним из претендентов на трансфер 22-летнего англичанина является «Ньюкасл». «Сороки» еще минувшим летом предлагали за Бераино 18 миллионов фунтов стерлингов и готовы повторить это предложение зимой. Отмечается, что данная сумма трансфера станет рекордной для черно-белых, если переход состоится.

В текущем сезоне Бераино провел за «Вест Бромвич» 17 игр, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10,5 миллиона фунтов стерлингов.

