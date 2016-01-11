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    Буффон: «Знал, что «Ювентус» вернется»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы над «Сампдорией» (2:1) в 19 туре Серии А заявил, что он не удивлен возвращению его команды на ведущие позиции в итальянском первенстве. Эта победа стала для туринцев девятой подряд в национальном чемпионате.

    «Не думал, что мы одержим девять побед подряд, но знал, что мы являемся командой очень высокого уровня, которой лишь нужно найти баланс и дождаться восстановления некоторых важных фигур. По этой причине я не удивлен нашему камбэку», - сказал Буффон.

    Источник: Football Italia

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    11.01.2016 01:11
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