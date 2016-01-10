Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко: «Не планирую разрывать контракт с «Кубанью». Надеюсь, все будет хорошо»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко сообщил, что ему не хотелось бы разрывать контракт с краснодарской командой и, что он надеется на своевременное погашение долгов по зарплате руководством клуба.

    - Если не придут деньги, планируете разрывать контракт?

    - Нет. Я надеюсь, что раз руководство пообещало перевести деньги, то это будет сделано. Команда 14 января улетает на сборы. Хотелось бы, чтобы до этого момента со мной рассчитались.

    - Если не рассчитаются и до 14-го, что предпримите?

    - Я не буду пока говорить. Надеюсь, что все будет хорошо.

    - Кто из руководства клуба обещал, что обещанные деньги будут выплачены?

    - Без комментариев. Есть люди, которые занимаются финансами. Вот с ними и лучше говорить на эту тему.

    - Как спортивную форму поддерживаете?

    - На фитнес ходил. Индивидуально. Но, конечно, это не такая серьезная работа. Хочется с командой тренироваться.

    - С агентом не обсуждали другие варианты продолжение карьеры?

    - На сегодняшний день я игрок «Кубани», поэтому никакие варианты мы не ищем.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2016 22:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11