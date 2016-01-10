Павлюченко: «Не планирую разрывать контракт с «Кубанью». Надеюсь, все будет хорошо»

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко сообщил, что ему не хотелось бы разрывать контракт с краснодарской командой и, что он надеется на своевременное погашение долгов по зарплате руководством клуба.

- Если не придут деньги, планируете разрывать контракт?

- Нет. Я надеюсь, что раз руководство пообещало перевести деньги, то это будет сделано. Команда 14 января улетает на сборы. Хотелось бы, чтобы до этого момента со мной рассчитались.

- Если не рассчитаются и до 14-го, что предпримите?

- Я не буду пока говорить. Надеюсь, что все будет хорошо.

- Кто из руководства клуба обещал, что обещанные деньги будут выплачены?

- Без комментариев. Есть люди, которые занимаются финансами. Вот с ними и лучше говорить на эту тему.

- Как спортивную форму поддерживаете?

- На фитнес ходил. Индивидуально. Но, конечно, это не такая серьезная работа. Хочется с командой тренироваться.

- С агентом не обсуждали другие варианты продолжение карьеры?

- На сегодняшний день я игрок «Кубани», поэтому никакие варианты мы не ищем.