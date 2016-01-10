Гендиректор «Динамо»: «Переговоров по аренде Денисова в «Крылья Советов» мы не ведем»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сысоев сообщил, что клуб не ведет переговоров с самарскими «Крыльями Советов» по возможной аренде полузащитника бело-голубых Игоря Денисова, который не полетел с командой на первый зимний тренировочный сбор в Португалию

«В ближайшие дни я дам комментарий по ситуации с Денисовым. Аренда в «Крылья Советов»? Нет. С «Крыльями» переговоров по Денисову мы не ведем», - заявил Сысоев.