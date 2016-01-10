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    Гендиректор «Динамо»: «Переговоров по аренде Денисова в «Крылья Советов» мы не ведем»

    Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сысоев сообщил, что клуб не ведет переговоров с самарскими «Крыльями Советов» по возможной аренде полузащитника бело-голубых Игоря Денисова, который не полетел с командой на первый зимний тренировочный сбор в Португалию

    «В ближайшие дни я дам комментарий по ситуации с Денисовым. Аренда в «Крылья Советов»? Нет. С «Крыльями» переговоров по Денисову мы не ведем», - заявил Сысоев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2016 22:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 23:59

      Да кому оно нужно! Всегда был высокого мнения о Денисове, пока тот не свалил в Анжи.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Aztec58 11 января 2016, 09:32

      Свалил в анжи-слил жизнь!

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