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    «Манчестер Сити» включился в гонку за Зане

    «Манчестер Сити» заинтересовался возможностью приобретения юного хабвека «Шальке-04» Лероя Зане. Как сообщает источник, 19-летний немец также входит в список трансферных целей мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Сейчас Зане находится в США на зимнем тренировочном сборе гельзенкирхенцов и не может давать интервью о своем будущем, согласно указанию клуба.

    В текущем сезоне юный полузащитник 24 раза выходил на поле в составе «Шальке-04», забил пять голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    10.01.2016 21:30
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