Кубок Англии. «Тоттенхэм» и «Лестер Сити» ждет переигровка

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Лестер Сити" на выезде не сумел удержать победу над "Тоттенхэмом". На последней минуте основного времени нападающий хозяев Гарри Кейн с пенальти сравнял счет во встрече. Победитель пары теперь будет определяться посредством переигровки, которая будет проведена на домашнем поле "Лестера".

Кубок Англии. 1/32 финала

Тоттенхэм – Лестер Сити – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эриксен, 9; 1:1 – Василевски, 18; 1:2 – Оказаки, 49; 2:2 – Кейн, 89 (с пенальти).

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