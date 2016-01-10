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    Кубок Англии. «Тоттенхэм» и «Лестер Сити» ждет переигровка

    В матче 1/32 финала Кубка Англии "Лестер Сити" на выезде не сумел удержать победу над "Тоттенхэмом". На последней минуте основного времени нападающий хозяев Гарри Кейн с пенальти сравнял счет во встрече. Победитель пары теперь будет определяться посредством переигровки, которая будет проведена на домашнем поле "Лестера".

    Кубок Англии. 1/32 финала

    Тоттенхэм – Лестер Сити – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Эриксен, 9; 1:1 – Василевски, 18; 1:2 – Оказаки, 49; 2:2 – Кейн, 89 (с пенальти).

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2016 20:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      Marchen 11 января 2016, 08:11

      Лестер 2 составом играл)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 января 2016, 21:58

      "Лестер" пройдёт дальше

      0
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