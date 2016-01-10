Реднапп: «Если «МЮ» удастся заполучить Бэйла, они станут очень близки к чемпионству»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, под руководством которого в свое время играл полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл, выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» станет главным претендентом на титул чемпиона Англии, если наставнику манкунианцев Луи ван Гаалу удастся переманить валлийского футболиста на Туманный альбион.

«Он безумно талантлив. Если «Манчестер Юнайтед» удастся заполучить его, они станут очень близки к завоеванию титула. Бэйл может сыграть огромную роль.

Он – человек, который может выигрывать матчи в одиночку. Он может забивать и создавать голы. Он может успеть забить 16-17 мячей до конца сезона, если они подпишут его сейчас. Бэйл может перевернуть ситуацию в команде. Это будет великолепное приобретение», - сказал Реднапп.