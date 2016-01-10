Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Еременко: «Станет ли ЦСКА чемпионом? Конечно»

    Главный тренер "Яро" и отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко оценил шансы армейцев в борьбе за чемпионство.

    Как считаете, у Романа в этом году реальный шанс стать чемпионом? У ЦСКА есть отрыв, но короткий состав и тяжелый календарь.

    – Чемпионом России? Конечно! Почему ж нет? Обо всех этих опасениях можно много рассуждать, но ЦСКА настолько опытная команда… Помните был сезон, когда у них ничего не получалось, а в конце они стали чемпионом, выиграв из десяти последних матчей все десять? Так что ЦСКА такая команда… Кстати, там еще и «Ростов» покусается – их списывать нельзя. В общем, думаю, шанс у Ромы есть. Большой.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2016 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 19:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну, если Гинер всё организует, то почему и не стать чемпионами?

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > Aztec58 11 января 2016, 10:39

      мда.. смешной человек. и что же так в России угорают над портаком?) больше над такими "адекватными" болелами этого клуба нежели чем над самим клубом.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11