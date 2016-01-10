Алексей Еременко: «Станет ли ЦСКА чемпионом? Конечно»

Главный тренер "Яро" и отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко оценил шансы армейцев в борьбе за чемпионство.

– Как считаете, у Романа в этом году реальный шанс стать чемпионом? У ЦСКА есть отрыв, но короткий состав и тяжелый календарь.

– Чемпионом России? Конечно! Почему ж нет? Обо всех этих опасениях можно много рассуждать, но ЦСКА настолько опытная команда… Помните был сезон, когда у них ничего не получалось, а в конце они стали чемпионом, выиграв из десяти последних матчей все десять? Так что ЦСКА такая команда… Кстати, там еще и «Ростов» покусается – их списывать нельзя. В общем, думаю, шанс у Ромы есть. Большой.