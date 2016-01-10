Юрченко: «Готов рассмотреть разные варианты продолжения карьеры»

Голкипер "Уфы" Давид Юрченко заявил, что пока не договорился с уфимцами о новом контракте, поэтому готов рассмотреть различные варианты продолжения карьеры.

«По факту у меня контракт с «Уфой» до мая, о новом соглашении с клубом пока не договорились. Поскольку сейчас ясности нет, я готов рассмотреть разные варианты продолжения карьеры, но из других клубов со мной еще не связывались. На данный момент в мои планы входит подготовиться к сезону на сборах с «Уфой», а потом будет видно», – отметил Юрченко.