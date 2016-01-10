«Оксфорд» – «Суонси». Смотреть онлайн

Сегодня "Оксфорд", выступающий в четвертой по значимости футбольной лиге Англии, ждет серьезная проверка командой из АПЛ. "Суонси", несмотря на неудачное выступление в Премьер-лиге, несомненно выглядит фаворитом данного противостояния, однако сколько раз скромные клубы били грозных соперников.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.