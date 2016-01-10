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    Лодыгин: «Бенфика»? Сейчас об этом не думаем»

    Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о том, как провел отпуск, чего ждет от сборов, а также оценил свое состояние.

    – Отпуск прошел хорошо, отдохнули семейно, спокойно. Дочка растет, бегает-прыгает, так что было все очень положительно.

    –​ По футболу соскучились?

    – Да, конечно, рад был увидеть ребят, хоть и встретился далеко не со всеми – видел Мишу Кержакова, Юсупова, Анюкова. Очень приятно было всех увидеть.

    –​ Успели обсудить с партнерами то, что предстоит "Зениту" в новом сезоне, в частности, матч с "Бенфикой"?

    – Сейчас? Нет. Только поприветствовали друг друга, поделились впечатлениями от отпуска.

    Как врачи оценивают ваше состояние?

    – Отличное, боевое. За три часа успел закончить медосмотр.

    –​ Первый сбор традиционно направлен на общефизическую подготовку. Чего ждете от него?

    – Конечно, будет тяжело сначала. Но это нужно, это обязательно. Это как корни подготовки.

    Одним из главных событий зимы стал отъезд Александра Кержакова в Швейцарию. Сможет ли он там проявить себя и вернуться в сборную России?

    – Само собой, он игрок высокого уровня и легко заиграет в "Цюрихе".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2016 14:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 15:26

      Вопросы от балды!

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 января 2016, 15:06

      Бенфика выиграет. Поставлю-ка десяточку!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 января 2016, 14:27

      лодыркин

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Garrincha58 10 января 2016, 15:28

      На заборе напиши.

      -1
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