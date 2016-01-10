Лодыгин: «Бенфика»? Сейчас об этом не думаем»

Вопросы от балды!
Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о том, как провел отпуск, чего ждет от сборов, а также оценил свое состояние.
– Отпуск прошел хорошо, отдохнули семейно, спокойно. Дочка растет, бегает-прыгает, так что было все очень положительно.
– По футболу соскучились?
– Да, конечно, рад был увидеть ребят, хоть и встретился далеко не со всеми – видел Мишу Кержакова, Юсупова, Анюкова. Очень приятно было всех увидеть.
– Успели обсудить с партнерами то, что предстоит "Зениту" в новом сезоне, в частности, матч с "Бенфикой"?
– Сейчас? Нет. Только поприветствовали друг друга, поделились впечатлениями от отпуска.
– Как врачи оценивают ваше состояние?
– Отличное, боевое. За три часа успел закончить медосмотр.
– Первый сбор традиционно направлен на общефизическую подготовку. Чего ждете от него?
– Конечно, будет тяжело сначала. Но это нужно, это обязательно. Это как корни подготовки.
– Одним из главных событий зимы стал отъезд Александра Кержакова в Швейцарию. Сможет ли он там проявить себя и вернуться в сборную России?
– Само собой, он игрок высокого уровня и легко заиграет в "Цюрихе".