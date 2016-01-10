Витсель: «Надеюсь, что в один прекрасный день сяду за штурвал своего самолета»

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель рассказал, чем хочет заниматься после завершения футбольной карьеры.

"Надеюсь, что в один прекрасный день сяду за штурвал своего самолета в LindSky. На данный момент моя спортивная карьера идет на первом месте, но надо уже сейчас осознанно подходить к тому, чем заниматься после футбола. Наша авиакомпания имеет потенциал стать сильным игроком в области авиации. Также горжусь тем, что могу помочь Бельгии созданием рабочих мест. Это мой способ что-то дать стране, сделавшей меня футболистом", – отметил Витсель.