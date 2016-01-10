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    Витсель: «Надеюсь, что в один прекрасный день сяду за штурвал своего самолета»

    Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель рассказал, чем хочет заниматься после завершения футбольной карьеры.

    "Надеюсь, что в один прекрасный день сяду за штурвал своего самолета в LindSky. На данный момент моя спортивная карьера идет на первом месте, но надо уже сейчас осознанно подходить к тому, чем заниматься после футбола. Наша авиакомпания имеет потенциал стать сильным игроком в области авиации. Также горжусь тем, что могу помочь Бельгии созданием рабочих мест. Это мой способ что-то дать стране, сделавшей меня футболистом", – отметил Витсель.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.01.2016 12:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 15:36

      Дай что-нить и стране, озолотившей тебя, ага.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 января 2016, 15:09

      пристроит дзюбу кассиром)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 января 2016, 14:29

      сядет и улетит в Милан наконец то

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 10 января 2016, 13:57

      Когда наши так будут мыслить ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 января 2016, 12:43

      Да. Это поинтереснее кабаков да магазинов

      1
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