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    Безуглов: «Марадона и Роналдо – хрестоматийные примеры футболистов с проблемами питания»

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов назвал самые яркие примеры, когда из-за неправильного питания у футболистов был серьезные проблемы.

    – Самый яркий пример, когда у футболиста были серьезные проблемы из-за неправильного питания?

    – Хрестоматийными примерами, пожалуй, являются Диего Марадона и Роналдо. В России, наверное, Заза Джанашия. Хотя это не мешало им блистать на поле.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.01.2016 12:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 10 января 2016, 13:21

      Интересная новость. Талант не заешь, не пропьёшь. Хотя если бы питались правильно, может быть, карьера вышла бы лучше.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Serg--015 10 января 2016, 17:21

      А у кого из троих карьера не сложилась? Все достигли своего потолка. Джанашия по ходу нарушал режим по всякому.

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