Безуглов: «Марадона и Роналдо – хрестоматийные примеры футболистов с проблемами питания»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов назвал самые яркие примеры, когда из-за неправильного питания у футболистов был серьезные проблемы.

– Самый яркий пример, когда у футболиста были серьезные проблемы из-за неправильного питания?

– Хрестоматийными примерами, пожалуй, являются Диего Марадона и Роналдо. В России, наверное, Заза Джанашия. Хотя это не мешало им блистать на поле.