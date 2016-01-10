Безуглов: «Марадона и Роналдо – хрестоматийные примеры футболистов с проблемами питания»

Интересная новость. Талант не заешь, не пропьёшь. Хотя если бы питались правильно, может быть, карьера вышла бы лучше.
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов назвал самые яркие примеры, когда из-за неправильного питания у футболистов был серьезные проблемы.
– Самый яркий пример, когда у футболиста были серьезные проблемы из-за неправильного питания?
– Хрестоматийными примерами, пожалуй, являются Диего Марадона и Роналдо. В России, наверное, Заза Джанашия. Хотя это не мешало им блистать на поле.