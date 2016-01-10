Серия А. «Наполи» разгромил «Фрозиноне» и другие результаты

В матче 19-го тура Серии А "Наполи" нанес разгромное поражение "Фрозиноне" – 5:1. Дубль у неаполитанцев оформил Гонсало Игуаин.
В другой встрече вечера "Дженоа" был сильнее "Аталанты", еще три матча завершились синхронными победами гостей со счетом 1:0: "Болонья" – "Кьево", "Верона" – "Палермо" и "Торино" – "Эмполи".
Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур
Фрозиноне – Наполи – 1:5 (0:2)
Голы: 0:1 – Альбиоль, 20; 0:2 – Игуаин, 30 (с пенальти); 0:3 – Гамшик, 59; 0:4 – Игуаин, 60; 0:5 – Габбиадини, 71; 1:5 – Саммарко, 81.
Голы: 0:1 – Джемаили, 79; 0:2 – Паволетти, 81.
Гол: 0:1 – Пепе, 79.
Гол: 0:1 – Васкес, 27.
Гол: 0:1 – Маккароне, 56.