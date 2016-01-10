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    «Тоттенхэм» - «Лестер Сити». Онлайн-трансляция

    Сегодня состоится встреча 1/32 Кубка Англии между двумя командами Премьер-Лиги, находящимися в зоне Лиги чемпионов. В гости к "Тоттенхэму" пожалует открытие нынешнего сезона "Лестер". Матч обещает получиться невероятно интересным!

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Лестер Сити". Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2016 11:52
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