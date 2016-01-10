«Сампдория» - «Ювентус». Онлайн-трансляция

Сегодня во встрече 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» приедет в гости к «Сампдории». Туринцам просто необходима победа для того, чтобы приблизиться к вершине таблицы, в то время, как команда из Генуи прочно осела в середине таблицы и, по всей видимости, уже не решает никаких турнирных задач.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.