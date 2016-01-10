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    «Сампдория» - «Ювентус». Онлайн-трансляция

    Сегодня во встрече 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» приедет в гости к «Сампдории». Туринцам просто необходима победа для того, чтобы приблизиться к вершине таблицы, в то время, как команда из Генуи прочно осела в середине таблицы и, по всей видимости, уже не решает никаких турнирных задач.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Сампдория" - "Ювентус". Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2016 21:50
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