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    Хиддинк: «Гвардиола способен на успех с любым топ-клубом»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением о перспективах наставника «Баварии» Хосепа Гвардиолы в чемпионате Англии. Напомним, что испанец принял решение оставить свой пост по завершении сезона. Специалист выразил желание продолжить свою карьеру на Туманном Альбионе.

    «Приживется ли Гвардиола в Премьер-Лиге? Он способен на успех с каким угодно топ-клубом мира. От его скорого прихода в Англию другие тренеры не испытывают никакого давления, мы с этим уже свыклись. Несколько лет Хосеп трудился в Примере, потом перебрался в Бундеслигу, и неудивительно, что сейчас у него появилось желание проявить себя в Англии», – сказал Хиддинк.

    Источник: Goal.com

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    10.01.2016 09:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      mayski 10 января 2016, 13:30

      а не с топ-клубом?

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    • ...
      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 10 января 2016, 12:49

      Было бы здорово его увидеть в Челси.

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