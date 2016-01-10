Хиддинк: «Гвардиола способен на успех с любым топ-клубом»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением о перспективах наставника «Баварии» Хосепа Гвардиолы в чемпионате Англии. Напомним, что испанец принял решение оставить свой пост по завершении сезона. Специалист выразил желание продолжить свою карьеру на Туманном Альбионе.

«Приживется ли Гвардиола в Премьер-Лиге? Он способен на успех с каким угодно топ-клубом мира. От его скорого прихода в Англию другие тренеры не испытывают никакого давления, мы с этим уже свыклись. Несколько лет Хосеп трудился в Примере, потом перебрался в Бундеслигу, и неудивительно, что сейчас у него появилось желание проявить себя в Англии», – сказал Хиддинк.