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    «Эвертон» намерен приобрести Ярмоленко за 28 миллионов

    «Эвертон» не оставляет попыток приобрести хавбека киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Руководство «ирисок» оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро (21 миллион фунтов) и намерено заполучить его именно зимой, так как по мнению ливерпульского клуба, цена на полузащитника может повыситься после чемпионата Европы-2016.

    Напомним, что Ярмоленко на пять лет продлил свое соглашение с киевлянами в октябре прошлого года. Также «Эвертон» надеется, что ему удастся выручить от продажи своего нападающего Стивена Нейсмита, которым интересуется «Норвич», восемь миллионов фунтов.

    Источник: Daily Mail

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    10.01.2016 09:21
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