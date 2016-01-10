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    Пеллегрини: «Продолжаем бороться за четыре трофея»

    Наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями от матча 1/32 Кубка Англии против «Норвича» (3:0), в котором «горожанами» была одержана убедительная победа.

    «Сегодня мы здоров проявили себя против сильной команды на ее поле. По моему мнению, мы с самого начала были целеустремлены, агрессивны и нацелены на победу.

    Травмы ключевых игроков не мешают нам продолжать принимать участие в четырех турнирах, и это – одна из наших заслуг. Мы будем продолжать вести борьбу за трофеи.

    Агуэро показывает лучшие результаты, когда больше выходит на поле. Сегодня на его счету отличный гол, и я уверен, что с каждым матчем он будет играть лучше», – сказал Пеллегрини.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    10.01.2016 08:45
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