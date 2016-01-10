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    Эль-Шаарави покинет «Монако»

    Форвард «Милана» Стефан Эль-Шаарави, выступающий на правах аренды в «Монако», покинет французский клуб нынешней зимой. Об этом заявил вице-президент монегасков Вадим Васильев, информирует Roma Press.

    «Эль-Шаарави больше не входит в планы клуба. Мы ведем переговоры относительно его будущего», – сказал Васильев.

    Отметим, что основным претендентом на игрока считается «Рома». По словам вице-президента «Милана» Адриано Галлиани. «россонери» в настоящее время контактируют с римским клубом по поводу перехода Эль-Шаарави в стан «волков» на правах аренды.

    В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21-м поединке и отметился двумя забитыми мячами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2016 08:32
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