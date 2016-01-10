Эль-Шаарави покинет «Монако»

Форвард «Милана» Стефан Эль-Шаарави, выступающий на правах аренды в «Монако», покинет французский клуб нынешней зимой. Об этом заявил вице-президент монегасков Вадим Васильев, информирует Roma Press.

«Эль-Шаарави больше не входит в планы клуба. Мы ведем переговоры относительно его будущего», – сказал Васильев.

Отметим, что основным претендентом на игрока считается «Рома». По словам вице-президента «Милана» Адриано Галлиани. «россонери» в настоящее время контактируют с римским клубом по поводу перехода Эль-Шаарави в стан «волков» на правах аренды.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21-м поединке и отметился двумя забитыми мячами.