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    Михайлович: «Я доволен игрой, и мы заслуживали большего»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче 19-го тура Серии А против «Ромы» (1:1).

    «Я доволен, команда показала хорошую игру и заслужила большего. Я хочу сказать, что настоящие мужчины всегда встают на ноги после неудач, и эту игру мы завершили с высоко поднятыми головами. После шатких стартовых десяти минут мы контролировали матч, а во втором тайме доминировали. Мы не победили, потому что Куцке и Бакке не повезло, но мы сделали все возможное и заслужили победу. Я благодарю парней за эту игру. Команда заслужила, чтобы в нее верили", – сказал Михайлович.

    Источник: Football Italia

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    10.01.2016 01:39
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