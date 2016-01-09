Лига 1. «Анжер» поднялся на вторую строчку и другие результаты

В матче 20-го тура Лиги 1 «Анжер» обыграл «Кан» со счетом 2:0. Голы забили Капелле и Кеткеофомфоне. Эта победа и потеря очков «Монако» позволили «Анжеру» подняться на вторую строчку в турнирной таблице.

В других встречах тура «Монако» сыграл вничью с «Газелеком», «Бордо» одолел «Монпелье», «Реймс» уступил «Тулузе», «Ренн» и «Лорьян» разошлись миром.

Чемпионат Франции. Лига 1. 20-й тур

Анжер – Кан – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Капелле, 42; 2:0 – Кеткеофомфоне, 75.

Монако – Газелек – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Бутаиб, 9; 0:2 – Чибумбу, 31; 1:2 – Фабиньо (с пенальти), 51; 2:2 – Карвальо, 74.

Монпелье – Бордо – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Диабате, 16.

Реймс – Тулуза – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Дево, 12; 1:1 – Бен-Йеддер, 51; 1:2 – Бен-Йеддер, 66; 1:3 – Бен-Йеддер, 90.

Удаление: Дево, 79.

Ренн – Лорьян – 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Диане (в свои ворота), 4; 0:2 – Варис, 22; 1:2 – Дембеле, 35; 2:2 – Бога, 41.

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Турнирная таблица Лиги 1