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    Широков поедет на сбор «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков поедет вместе с командой на первый зимний сбор, который должен начаться 16 января в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Ранее появлялась информация о том, что москвичи не собираются продлевать контракт с футболистом. Широков был лишен игровой практики, поскольку количество сыгранных им в этом сезоне матчей близко к тому, которое повлечет за собой автоматическое продление соглашения.

    Кроме того, сообщалось, что интерес к игроку проявлял «Краснодар», однако стороны не сумели договориться о финансовых условиях, и переговоры были прекращены.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2016 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 января 2016, 08:52

      Мудко уговорил Федуна))

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