Кришито: «Зенит» заплатил за меня 12 миллионов, но сейчас сумма должна быть ниже»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал, что доволен своим пребыванием в российском клубе, а также оценил свою трансферную стоимость.

«Я соскучился по Италии и Серии А, но меня и в России все устраивает: «Зенит» – серьезный клуб и постоянно играет в Лиге чемпионов. Правда, я не очень далеко зашел в изучении русского языка. Не знаю, сколько сейчас стоил бы мой трансфер. В свое время «Зенит» заплатил за меня 12 миллионов евро, но сейчас, конечно, сумма должна быть ниже, ведь я стал старше», – сказал Кришито.