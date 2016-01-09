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    Кришито: «Зенит» заплатил за меня 12 миллионов, но сейчас сумма должна быть ниже»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал, что доволен своим пребыванием в российском клубе, а также оценил свою трансферную стоимость.

    «Я соскучился по Италии и Серии А, но меня и в России все устраивает: «Зенит» – серьезный клуб и постоянно играет в Лиге чемпионов. Правда, я не очень далеко зашел в изучении русского языка. Не знаю, сколько сейчас стоил бы мой трансфер. В свое время «Зенит» заплатил за меня 12 миллионов евро, но сейчас, конечно, сумма должна быть ниже, ведь я стал старше», – сказал Кришито.

    Источник: Football Italia

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    09.01.2016 19:17
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