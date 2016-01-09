Ионов: «В следующем сезоне «Динамо» вернется на ведущие роли»

Полузащитник "Динамо" Алексей Ионов, который сегодня продлил контракт с бело-голубыми до 2019 года, поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

"Я чувствую себя очень комфортно в «Динамо», поэтому рад, что продолжу выступать за бело-голубых. Да, нынешний сезон складывается непросто для нас, но мы сами угодили в это положение, нам всем вместе из него и выбираться. Уверен, что для команды это временные сложности. «Динамо» остается одним из ведущих российских клубов, не сомневаюсь, что в следующем сезоне вернемся на ведущие роли. В нынешнем же постараемся подняться как можно выше в таблице чемпионата и побороться за Кубок России", – заявил Ионов.