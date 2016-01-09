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    Ташуев: «Дал задание узнать, где Павлюченко и когда прибудет в команду»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев объяснил причины отсутствия на общекомандном сборе краснодарского клуба Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и Лоренцо Мельгарехо.

    "Что касается Андрея Аршавина, то он отпросился у нас еще в декабре и прибудет в расположение команды 10 числа. У Лоренцо Мельгарехо на днях должна родить жена, в связи с чем он попросил несколько дней, чтобы быть рядом с ней. А вот отсутствие Павлюченко мне пока непонятно. Я дал задание узнать, где он и когда прибудет в команду", – заявил Ташуев.

    Источник: ТАСС

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    09.01.2016 16:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 9 января 2016, 21:36

      Его стоит искать по ночным клубам Краснодара. 100% ,что он где-то там отходит от праздников

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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 9 января 2016, 20:05

      Искать надо в подземных переходах Краснодарского края

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