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    Аюпов: «Семин в перерыве объяснял доходчиво, по-русски, уши вяли»

    Экс-игрок «Локомотива» Ансар Аюпов рассказал об атмосфере в команде, когда ее возглавлял Юрий Семин.

    – В "Локомотиве" была действительно семейная атмосфера?

    – Можно сказать, даже домашняя. Собирались всей командой после игр. Главным заводилой был Сергей Овчинников. Босс он и есть Босс. И в плане футбола только положительные эмоции. Поиграл в команде высшей лиги, получил бронзовые медали. Кстати, за эту бронзу нам всем дали звания Почетных железнодорожников. Чтобы получить это звание обычному человеку, нужно лет двадцать на железной дороге отработать. И, бывало, когда я ехал в поезде и говорил проводникам, что я почетный железнодорожник, они смеялись: "Да иди ты! Сказки нам тут рассказываешь".

    – Самый памятный разговор с Семиным помните?

    – С ним каждый раз памятные разговоры случались в перерыве. Особенно, когда проигрываешь. Там такие разговоры были, что уши вяли. Объяснял чисто по-русски, доходчиво.

    Источник: Бобсоккер

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    09.01.2016 12:02
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 января 2016, 12:12

      ну да семин со скамейки орал своим ломай его бей по ногам чтоб его унесли. во время игры су..а та еще тренерская

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