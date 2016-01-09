«Рома» - «Милан». Онлайн-трансляция

"Рома" и "Милан" являются соседями по турнирной таблице, занимая пятое и шестое места, а руководство клубов не может быть довольно работой тренеров команд Руди Гарсии и Синиши Михайловича. Обе команды неудачно провели матчи последнего тура, римляне не удержали победу в Кьево, а "Милан" и вовсе уступил дома "Болонье".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рома" - "Милан". Начало в 22:45, не пропустите!