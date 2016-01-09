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    Венгер: «Санчес не сыграет с «Сандерлендом»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер исключил участие нападающего Алексиса Санчеса в предстоящем матче Кубка Англии против "Сандерленда".

    "Плохая новость состоит в том, что Санчес еще не совсем готов. Мы не хотим форсировать события, но у него травма подколенного сухожилия и ему необходимо еще несколько дней. Он уже неплох, но не готов", - сказал Венгер.

    Напомим, чилийский нападающий получил травму по приезду из сборной и с конца октября не принимал участия в матчах за свой клуб.

    Источник: Goal.com

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    09.01.2016 08:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 января 2016, 09:14

      Здоровья посону

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