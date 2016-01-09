Венгер: «Санчес не сыграет с «Сандерлендом»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер исключил участие нападающего Алексиса Санчеса в предстоящем матче Кубка Англии против "Сандерленда".

"Плохая новость состоит в том, что Санчес еще не совсем готов. Мы не хотим форсировать события, но у него травма подколенного сухожилия и ему необходимо еще несколько дней. Он уже неплох, но не готов", - сказал Венгер.

Напомим, чилийский нападающий получил травму по приезду из сборной и с конца октября не принимал участия в матчах за свой клуб.