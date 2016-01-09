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    Клопп: «Критикуйте меня и оставьте в покое игроков»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп взял на себя ответственность за ничью в выездном матче Кубка Англии против "Эксетер Сити" (2:2).

    "Если вы хотите критиковать кого-нибудь, то критикуйте меня, а игроков оставьте в покое, они сделали все возможное. Это ответственность всех тренеров "Ливерпуля", а не игроков. У нас впереди матчи против "Арсенала" и "МЮ", поэтому мы вынуждены были играть молодыми игроками.

    Не могут поверить, что у нас будет еще одна игра, я разочарован, что мы не победили, ведь мы имели достаточно шансов", - сказал Клопп.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.01.2016 08:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1423

      Parham 9 января 2016, 13:03

      ООоооойййй, да ладно!!!! Столько зайчиков убиваете, да ещё и помогаете( ещё один матч, билеты, аудитория, бабло за теле права, так ещё и скромненькому клубу поможете финансово)!!!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Parham 9 января 2016, 16:09

      Чем больше игр,тем больше головной боли для тренера...а руководство может и не против)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 января 2016, 09:13

      Проверил в деле молодёжь, имеет право

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