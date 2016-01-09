Клопп: «Критикуйте меня и оставьте в покое игроков»

ООоооойййй, да ладно!!!! Столько зайчиков убиваете, да ещё и помогаете( ещё один матч, билеты, аудитория, бабло за теле права, так ещё и скромненькому клубу поможете финансово)!!!
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп взял на себя ответственность за ничью в выездном матче Кубка Англии против "Эксетер Сити" (2:2).
"Если вы хотите критиковать кого-нибудь, то критикуйте меня, а игроков оставьте в покое, они сделали все возможное. Это ответственность всех тренеров "Ливерпуля", а не игроков. У нас впереди матчи против "Арсенала" и "МЮ", поэтому мы вынуждены были играть молодыми игроками.
Не могут поверить, что у нас будет еще одна игра, я разочарован, что мы не победили, ведь мы имели достаточно шансов", - сказал Клопп.