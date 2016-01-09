«Манчестер Юнайтед» - «Шеффилд Юнайтед». Онлайн-трансляция

Шансы "Манчестер Юнайтед" выиграть в этом сезоне Премьер-лигу невелики, поэтому Кубок остается последним трофеем, который может завоевать команда в этом сезоне на внутренней арене. В минувшие годы манкунианцы нередко уступали соперникам из низших дивизионов, поэтому говорить сегодня о какой-либо недооценке будет излишним.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед". Начало в 20:30, не пропустите!