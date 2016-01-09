Букур летом покинет «Кубань»

Нападающий "Кубани" 35-летний Георге Букур сообщил, что по окончании контракта с краснодарским клубом покинет Россию и, возможно, завершит карьеру футболиста.

"Когда я закончу выступать в России, мне нужно отдохнуть, я должен расслабиться и обдумать, чем я должен заниматься дальше. Сейчас я думаю только о шести месяцах контратка, а потом посмотрю, как я буду чувствовать себя физически. По окончании карьеры я планирую остаться в футболе и получить тренерскую лицензию", - цитирует Букура издание Dolce Sport.