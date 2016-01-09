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    Джовинко: «Клубные предпочтения по возвращении в Европу? Я бы вернулся в «Ювентус»

    Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет о своем переезде в МЛС, а также отметил, что, если он будет возвращаться в Европу, приоритетным вариантом для него будет его бывшая команда.

    «Я очень счастлив в Торонто, счастлив, что сделал именно такой выбор. «Ювентус»? Я скучаю по нему, но я сделал свой выбор и я им удовлетворен. Я знал, что МЛС – растущая лига, и я хотел смены своего образа жизни.

    Серия А? Не сказал бы, что мне ее не хватает. Посмотрим, что будет через пару лет, но сейчас я счастлив. Не знаю, что случится в будущем, в футболе никогда нельзя говорить никогда. Уровень футбола в МЛС растет и через пять-шесть лет это будет более чем серьезная лига.

    Мои предпочтения в Европе? Я бы вернулся в «Ювентус». Я доволен тем, чего я добился в «Ювентусе», даже если я и мог сделать большее. Все равно время проведенное в Турине нельзя назвать провалом», - сказал Джовинко.

    Источник: Football Italia

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    09.01.2016 01:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 января 2016, 11:40

      Но не в качестве футболиста

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