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    Михайлович: «Против «Ромы» «Милан» будет играть в свой футбол без какого-либо страха»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович в преддверии игры против «Ромы» в 19 туре чемпионата Италии заявил, что его подопечные понимают важность встречи, а также отметил, что против «волков» красно-черные будут играть в свой футбол.

    «Мы знаем, что это важная игра. Мы должны будем выйти на поле с уверенностью в своих силах и готовностью нанести сопернику разящие удары, как только представится возможность для этого. Нам следует играть в свой футбол без страха, также не забывая об обороне.

    В Риме командам тяжелее играть, чем в Милане, но мы профессионалы, и все что нам остается – это побеждать», - сказал Михайлович.

    Источник: Football Italia

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    08.01.2016 20:20
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