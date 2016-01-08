Михайлович: «Против «Ромы» «Милан» будет играть в свой футбол без какого-либо страха»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович в преддверии игры против «Ромы» в 19 туре чемпионата Италии заявил, что его подопечные понимают важность встречи, а также отметил, что против «волков» красно-черные будут играть в свой футбол.

«Мы знаем, что это важная игра. Мы должны будем выйти на поле с уверенностью в своих силах и готовностью нанести сопернику разящие удары, как только представится возможность для этого. Нам следует играть в свой футбол без страха, также не забывая об обороне.

В Риме командам тяжелее играть, чем в Милане, но мы профессионалы, и все что нам остается – это побеждать», - сказал Михайлович.