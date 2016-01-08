«Амкар» не собирается возвращать Дринчича

Пресс-атташе «Амкара» Дмитрий Енцов сообщил, что черногорский полузащитник Никола Дринчич, ранее выступавший за пермскую команду, не входит в число трансферных целей клуба. Ранее агент футболиста заявил о желании своего клиента вернуться в российский чемпионат.

«Что касается интереса «Амкара» к Дринчичу, то это пока только слух, и не более того. Были разговоры с руководством клуба по данной кандидатуре, но в данный момент Дринчич не входит в число трансферных целей клуба и официально на него не выходили. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится», - проинформировал Енцов.