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    «Амкар» не собирается возвращать Дринчича

    Пресс-атташе «Амкара» Дмитрий Енцов сообщил, что черногорский полузащитник Никола Дринчич, ранее выступавший за пермскую команду, не входит в число трансферных целей клуба. Ранее агент футболиста заявил о желании своего клиента вернуться в российский чемпионат.

    «Что касается интереса «Амкара» к Дринчичу, то это пока только слух, и не более того. Были разговоры с руководством клуба по данной кандидатуре, но в данный момент Дринчич не входит в число трансферных целей клуба и официально на него не выходили. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится», - проинформировал Енцов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.01.2016 19:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 23:34

      Ясно. Самим кушать нечего.

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