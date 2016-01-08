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    Ван Гаал: «Меня не волнуют разговоры о возможном приходе Гвардиолы в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал дал понять, что его не волнуют слухи о возможном назначении на пост наставника «красных дьяволов» Хосепа Гвардиолы, который на данный момент возглавляет «Баварию».

    «Я говорил об этом еще два года назад, и в этом нет ничего странного. Любой тренер должен ставить перед собой определенные цели соответствующие его амбициям. У Гвардиолы есть амбиции и он хочет увидеть и понять культуру английской Премьер-лиги, сделать то же самое, что и я.

    Я уже говорил, что моя карьера подходит к концу, поэтому мне эти разговоры неинтересны. Все, что мне интересно сейчас – это «Манчестер Юнайтед», и у меня есть еще год после этого сезона», - сказал голландец.

    Источник: Goal.com

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    08.01.2016 19:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      GaGatlinec 8 января 2016, 19:55

      провильно волноваться тебе нельзя у тебя и так не очень там в мю)))

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