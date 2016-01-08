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    Дринчич может перейти в один из российских клубов

    Хавбек «Маккаби» из Хайфы Никола Дринчич, известный по выступлениям за "Амкар", "Спартак" и "Краснодар", выразил желание вернуться в Россию. По словам агента футболиста Зорана Павловича, произойти это может уже в ближайшее трансферное окно.

    «Я бы даже сказал, что Никола имеет большое желание продолжить карьеру в России, где прошли его лучшие футбольные годы. С особой теплотой он вспоминает времена, когда играл за "Амкар". Идя навстречу пожеланиям своего клиента, я контактирую сейчас с некоторыми российскими клубами и не исключаю, что уже этой зимой переход может состояться. Правда, Дринчич не является свободным агентом, но, несмотря на это, неплохие шансы договориться есть», – отметил Павлович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 23:04

      Повторно за баблом?

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