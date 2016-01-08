Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Узочакву покинет «Амкар» этой зимой

    Хавбек «Амкара» Изу Узочакву с большой долей вероятности сменит команду в период зимнего трансферного окна. Об этом сообщил брат и агент футболиста Виктор.

    «Уход Узочакву из «Амкара» – почти решенное дело, осталось уладить небольшие нюансы. В данный момент у нас переговоры с несколькими клубами, однако, по всей видимости, он вернется в Данию», – сказал Виктор Изунна.

    Узочакву пополнил ряды «Амкара» летом прошлого года, перейдя из «Мидтьюлланда». В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в девяти поединках РФПЛ.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2016 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 19:54

      И на фига такие легионеры российскому футболу?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11