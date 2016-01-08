Шемберас: «В ближайшем будущем российский клуб может выиграть Лигу чемпионов»

Экс-защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас порассуждал о вероятности победы российских клубов в Лиге чемпионов в обозримом будущем. Кроме того, он высказал свое мнение о перспективах "Зенита" в нынешнем розыгрыше главного европейского клубного турнира.

"Я думаю, что победа "Зенита" или другой российской команды в Лиге чемпионов в ближайшие годы вполне возможна. В этом сезоне "Зенит" выиграл пять из шести матчей на групповом этапе – это показывает, на что способна команда. Посмотрим, как питерцы сыграют в плей-офф против "Бенфики" в 1/8 финала.

Если повезет со жребием, они могут выйти в полуфинал. Это вполне реально, если только им не достанется "Барселона". Такой вариант сведет их шансы к минимуму", – заявил Шемберас.