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    Шемберас: «В ближайшем будущем российский клуб может выиграть Лигу чемпионов»

    Экс-защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас порассуждал о вероятности победы российских клубов в Лиге чемпионов в обозримом будущем. Кроме того, он высказал свое мнение о перспективах "Зенита" в нынешнем розыгрыше главного европейского клубного турнира.

    "Я думаю, что победа "Зенита" или другой российской команды в Лиге чемпионов в ближайшие годы вполне возможна. В этом сезоне "Зенит" выиграл пять из шести матчей на групповом этапе – это показывает, на что способна команда. Посмотрим, как питерцы сыграют в плей-офф против "Бенфики" в 1/8 финала.

    Если повезет со жребием, они могут выйти в полуфинал. Это вполне реально, если только им не достанется "Барселона". Такой вариант сведет их шансы к минимуму", – заявил Шемберас.

    Источник: УЕФА

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    08.01.2016 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 12 января 2016, 23:50

      Шембераст.

      0
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      Рейтинг: +100610

      zigbert 8 января 2016, 20:59

      Смелое заявление.Хотя Бенфика по силам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 19:53

      Бла-бла-бла.

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