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    Венгер: «Хотим победить в каждом турнире, включая Кубок Англии»

    Наставник «Арсенала» Арсен Венгер накануне поединка 1/32 Кубка Англии против «Сандерленда» отметил желание «канониров» снова добиться победы в турнире, сакцентировав внимание на важности этого трофея. Напомним, что лондонцы завоевывали национальный кубок два последних сезона.

    «Кубок Англии имеет большую важность. Мы уверены, что в оптимальной форме способны обыграть любую команду. «Сандерленд» является опасным соперником. Хотим победить в каждом турнире, и Кубок Англии – не исключение. Этого хочет любой клуб. Естественно, на определенных этапах сезона расставляются приоритеты. Тем не менее, у нас большая команда, которой по силам справиться со всеми турнирами. Хочется вновь добиться победы в кубке», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    08.01.2016 16:00
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