Нойштедтер: «Хочу воспользоваться шансом сыграть на Евро-2016»

Хавбек "Шальке" Роман Нойштедтер рассказал, когда впервые встал вопрос о российском гражданстве. В декабре 27-летний игрок посещал Москву с целью обсудить с представителями РФС возможность получения паспорта гражданина России для выступлений за национальную сборную.

«Надеюсь, с гражданством все получится. При хороших показателях в "Шальке" я имею возможность попасть на турнир. Если у меня есть шанс играть на чемпионате Европы, а через два года и на чемпионате мира, то я просто обязан его использовать.

Первые контакты с Российским футтбольным союзом у меня состоялись около года назад. Роберто Ди Маттео общался со мной на эту тему, он контактировал с Фабио Капелло, который в то время был тренером сборной России.

О возобновлении интереса российской стороны относительно гражданства я впервые узнал из СМИ, после этого мы снова связались и затем встретились», – сказал Нойштедтер.