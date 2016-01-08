Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нойштедтер: «Хочу воспользоваться шансом сыграть на Евро-2016»

    Хавбек "Шальке" Роман Нойштедтер рассказал, когда впервые встал вопрос о российском гражданстве. В декабре 27-летний игрок посещал Москву с целью обсудить с представителями РФС возможность получения паспорта гражданина России для выступлений за национальную сборную.

    «Надеюсь, с гражданством все получится. При хороших показателях в "Шальке" я имею возможность попасть на турнир. Если у меня есть шанс играть на чемпионате Европы, а через два года и на чемпионате мира, то я просто обязан его использовать.

    Первые контакты с Российским футтбольным союзом у меня состоялись около года назад. Роберто Ди Маттео общался со мной на эту тему, он контактировал с Фабио Капелло, который в то время был тренером сборной России.

    О возобновлении интереса российской стороны относительно гражданства я впервые узнал из СМИ, после этого мы снова связались и затем встретились», – сказал Нойштедтер.

    Источник: ФК «Шальке-04»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2016 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 8 января 2016, 16:07

      Беринг кто по национальности?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 8 января 2016, 16:00

      Такого отстоя и в России полно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11