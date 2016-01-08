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    Драгун: «Будто прожил в Самаре маленькую жизнь»

    Экс-игрок «Крыльев Советов» Станислав Драгун рассказал о своих выступлениях за самарскую команду.

    «Для меня это первый опыт в российской Премьер-лиге. Дебютный сезон оставил позитивное впечатление: интересно, борьба, команда выполнила задачу, оставшись в элите. Второй год выдался хуже — вылет. Но затем вернулись. В целом словно прожил в Самаре маленькую жизнь. Были и неудачи, и победы. Прикипел душой и к городу, и к болельщикам. Их ходит на стадион немало, для Беларуси вообще нереальное количество.

    Чем этот город лучше Минска, чем хуже? Самара — уютный провинциальный российский городок со своими достопримечательностями. Есть и какие-то минусы. А Минск — столица. Считаю, его надо сравнивать с другими столицами», - сказал Драгун.

    Источник: Pressball

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    08.01.2016 11:08
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