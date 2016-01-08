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    Кубок Испании. «Сельта» разгромила «Кадис», «Лас-Пальмас» обыграл «Эйбар»

    В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Сельта» расправилась с «Кадисом» – 3:0. Дубль оформил Гвидетти, еще один гол на счету Джони.

    В другой встрече этой стадии «Лас-Пальмас» справился с «Эйбаром».

    Ответные игры в этих парах состоятся 13 января.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Первые матчи

    Кадис – Сельта – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гвидетти, 25; 0:2 – Джони, 58; 0:3 – Гвидетти, 79.

    Эйбар – Лас-Пальмас – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Хайрович, 10; 1:1 – Айтами, 16; 2:1 – Перес, 20; 2:2 – Мубарак, 60; 2:3 – Момо, 90.

    Удаления: Хайрович, 82; Эскаланте, 86.

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2016 00:55
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