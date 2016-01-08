Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    IFFHS назвала Сампаоли лучшим тренером сборных 2015 года

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала главного тренера сборной Чили Хорхе Сампаоли лучшим наставником национальных команд 2015 года.

    В ежегодном рейтинге, опубликованном IFFHS, Сампаоли с большим отрывом опередил возглавляющего сборную Германии Йоахима Лева, ставшего вторым. Третье место получил главный тренер команды Англии Рой Ходжсон.

    Напомним, в 2015 году сборная Чили под руководством Сампаоли впервые выиграла Кубок Америки.

    Полностью десятка лучших тренеров национальных сборных 2015 года по версии IFFHS выглядит следующим образом:

    1. Хорхе Сампаоли (Чили) – 136 баллов

    2. Йоахим Лев (Германия) – 57

    3. Рой Ходжсон (Англия) – 46

    4. Марсель Коллер (Австрия) – 29

    5. Майкл О′Нил (Северная Ирландия) – 25

    6. Джанни де Бьязи (Албания) – 23

    7. Ларс Лагербек (Исландия) – 22

    8. Висенте Дель Боске (Испания), Крис Коулмэн (Уэльс) – 18

    10. Херардо Мартино (Аргентина) – 14

    Источник: IFFHS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2016 00:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11