Хачериди отказался от трансфера в «Эвертон» и ждет лучших предложений

«Эвертон» предпринял попытку приобрести защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди.

Сообщается, что на свое предложение английский клуб получил отказ, причем отклонил его сам футболист, потому что ожидает лучшего варианта.

В нынешнем сезоне Хачериди 15 раз выходил на поле во всех турнирах: он провел восемь встреч в УПЛ, шесть игр в Лиге чемпионов и один матч в Кубке Украины. Его стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 8,5 миллиона евро.