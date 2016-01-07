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    В ближайшие дни «Вильярреал» арендует Черышева

    Полузащитник «Реала» Денис Черышев перейдет в «Вильярреал» в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    «Стороны работают над договором. Сделка должна состояться в ближайшие дни, и это будет аренда», – утверждает Ди Марцио.

    В этом сезоне Черышев сыграл за «Реал» пять матчей во всех турнирах, каждый раз выходя на замену. В стартовом составе мадридцев россиянин появился только однажды – в матче Кубка Испании против «Кадиса» – однако не имел права этого делать из-за перебора желтых карточек в прошлом розыгрыше турнира. За это «Реал» был исключен из Кубка.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    07.01.2016 23:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 8 января 2016, 09:11

      Зидан встал за штурвал, сразу движение появилось адекватное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 8 января 2016, 06:23

      В прошлом году хорошо там выступал. Ему бы рискнуть и перейти окончательно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 8 января 2016, 00:51

      Не везёт пранб

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