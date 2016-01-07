Летом Зидан отказался от зарплаты в 13 миллионов ради мечты возглавить «Реал»

Летом 2015 года нынешний наставник "Реала" Зинедин Зидан отказался возглавить один из футбольных клубов Саудовской Аравии.

Сообщается, что Зидан получил из этой страны предложение о контракте, условия которого предусматривали зарплату в размере 13 миллионов евро в год. Француз, который на тот момент тренировал второй состав "Реала", отказался от этой возможности ради того, чтобы однажды стать наставником главной команды мадридцев.

Напомним, недавно Зидан сменил на посту главного тренера "Реала" Рафаэля Бенитеса.