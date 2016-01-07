Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Летом Зидан отказался от зарплаты в 13 миллионов ради мечты возглавить «Реал»

    Летом 2015 года нынешний наставник "Реала" Зинедин Зидан отказался возглавить один из футбольных клубов Саудовской Аравии.

    Сообщается, что Зидан получил из этой страны предложение о контракте, условия которого предусматривали зарплату в размере 13 миллионов евро в год. Француз, который на тот момент тренировал второй состав "Реала", отказался от этой возможности ради того, чтобы однажды стать наставником главной команды мадридцев.

    Напомним, недавно Зидан сменил на посту главного тренера "Реала" Рафаэля Бенитеса.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2016 22:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 7 января 2016, 23:50

      А что Зидан думает по поводу того что недавно учинили его собратья в Кельне? Видно Матерацци как в воду глядел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 7 января 2016, 22:58

      мужик, предан клубу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11