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    Мяч Халка в матче с «Лионом» претендует на звание лучшего гола группового этапа ЛЧ

    Гол нападающего "Зенита" Халка, забитый "Лиону" 20 октября в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, претендует на звание лучшего на этой стадии турнира.

    Голосование за лучший гол группового раунда проходит на официальном сайте УЕФА. Помимо мяча Халка, в голосовании участвуют гол Флоренци ("Рома") в ворота "Барселоны", мяч Виллиана ("Челси") киевскому "Динамо", гол Месси ("Барселона") "Роме", мяч Суареса ("Барселона") "Байеру", а также результативный удар Корне ("Лион") в матче с "Валенсией".

    Источник: УЕФА

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    07.01.2016 19:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 8 января 2016, 15:33

      Если судить объективно - гол Флоренци,однозначно!

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